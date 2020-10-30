В Роскачестве рассказали о моде на оранжевые вина и фруктовые бомбы

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Производством оранжевых вин и фруктовых бомб виноделы в последнее время занимаются все чаще. В Роскачестве отмечают, что данные виды напитков постепенно вытесняют полусладкие тихие вина и становятся трендами.
Технология изготовления оранжевых вин напоминает производство красных.
"Виноградное сусло настаивают на косточках и кожице винограда, чтобы экстрагировать красящие вещества и танины. В результате белое вино получается достаточно терпким и имеет характерный янтарный оттенок в цвете", – говорится в сообщении.
На протяжении многих сотен лет такие вина производят в Грузии. Виноград вместе с гребнями кладут в амфоры, врытые в землю, и оставляют смесь бродить на полгода. Этот способ в современном виде становится особенно популярным в последние годы.
Еще одним трендом на винном рынке являются фруктовые бомбы, которые представляют собой красные вина с запахом фруктов и ягод и высоким содержанием алкоголя.
Фруктовые бомбы, как правило сухие, однако на вкус могут показаться сладковатыми. В России такой напиток производят в Краснодарском крае.
Белые фруктовые вина отличаются легкостью и небольшим содержанием алкоголя. Их производят в Севастополе, на Таманском полуострове, в долине Дона и на Нижней Волге.
Ранее эксперт заявил, что к развитию тяжелых заболеваний может привести чрезмерное употребление алкоголя. Он подчеркнул, что мужчинам рекомендуется употреблять не более 140 граммов алкоголя в день, женщинам – в два раза меньше.
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