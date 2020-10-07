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Общество

09:16

Названы товары, вызывающие наибольшее недовольство у потребителей

общество магазины еда

Фото: depositphotos/-S._E-

Специалисты Роскачества провели опрос среди россиян в возрасте от 18 лет и старше с целью выяснить, какие товары вызывают у них наибольшее недовольство. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Исследование охватило восемь федеральных округов РФ. За последний год все опрошенные пользовались теми или иными продовольственными и непродовольственными товарами.

По данным Роскачества, наименьшее одобрение среди россиян вызвали колбасные изделия. С этим согласились 57% опрошенных. Кроме того, жители страны критически оценили замороженные полуфабрикаты и мясные консервы.

Удовлетворены россияне оказались приправами, специями и пряностями – так заявили 86% опрошенных. Почти столько же рассказали о высоком качестве муки, макарон, питьевой и минеральной воды.

Среди непродовольственных товаров наибольшее одобрение от граждан РФ получили туалетная бумага и товары для женской гигиены. Их качество одобрили 85% участников исследования. Негативную же реакцию у опрошенных вызвали автомобильное топливо (66%) и качество обуви (68%).

Специалисты Роскачества в начале октября исследовали бутилированную минеральную воду и установили, что во всех образцах не превышается содержание тяжелых металлов и опасных веществ.

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