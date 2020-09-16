Эксперты Роскачества вошли в пул программы "ГОСТ" на Москве 24

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Специалисты Роскачества войдут в пул экспертов программы "ГОСТ" на телеканале Москва 24. С 17 сентября они будут оценивать качество и безопасность самых популярных продуктов российских производителей.

Потребительская программа "ГОСТ" посещает с ревизией популярные торговые сети, магазины, торговые точки по жалобе покупателей на некачественный товар. Вместе с экспертами Роскачества ведущие программы выясняют, кто виноват в нарушениях: магазин, производитель или транспортная компания, которая перевозила товар.

В лабораториях Российской системы качества выбранные товары будут протестированы по сотням показателей: от наличия пестицидов и гормонов роста до сальмонеллы, кишечной палочки, плесени и ГМО.

Результатами экспертизы со зрителями поделятся специалисты Роскачества. А расширенные итоги исследований и рейтинги продуктов на основе лабораторных анализов можно будет найти на портале для умного покупателя Роскачества.