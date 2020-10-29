Врач назвал допустимые дозы алкоголя, превышение которых может привести к инсульту

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Заместитель главного врача ГКБ № 1 имени Пирогова Михаил Гиляров заявил, что к развитию тяжелых заболеваний может привести чрезмерное употребление алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости.
"Позиция должна быть такова: если человек совсем не употребляет алкоголь, то не надо и начинать даже в малых дозах. Дозы эти реально очень маленькие – взрослому мужчине можно где-то 140 граммов алкоголя, то есть грубо говоря, половина бутылки пива в день, не более того... А для женщин еще меньше, в 2 раза", – сказал Гиляров на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с инсультом.
Ранее главный внештатный специалист-нарколог Депздрава и Минздрава Евгений Брюн заявил, что в России за последние 10 лет вдвое сократилось количество потребляемого алкоголя. По сравнению с европейскими странами жители РФ пьют на два-три литра спиртного в год меньше, уточнил специалист.
Он отметил, что количество потребляемого алкоголя, измеряемого в литрах абсолютного спирта на душу населения в год, сократилось с 18 до 9,5 литра. Брюн подчеркнул, что для людей с проблемами со здоровьем не существует безопасной дозы алкоголя.
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