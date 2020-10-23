Врач назвал опасное последствие инсульта

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Главный внештатный специалист-невролог департамента здравоохранения Москвы Николай Шамалов заявил, что депрессия после перенесенного инсульта может помешать эффективной реабилитации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Депрессия от 40 до 70% развивается у пациентов с перенесенным инсультом. Поэтому есть даже понятие "постинсультная депрессия", это очень серьезная проблема, если ей не заниматься, то она ограничивает процесс реабилитации и не позволяет нормально работать с пациентом", – сказал Шамалов.

Врач подчеркнул, что после перенесенного инсульта пациенту должны назначить встречи с психологом и психиатром, которые скорректируют возможное депрессивное расстройство.

Ранее доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил неочевидные признаки инсульта.

Специалист сообщил, что, помимо асимметрии лица, расстройства речи и нарушения равновесия, причиной заболевания может послужить гипертонический криз, онемение или покалывания в области щеки, языка и кисти, а также слабость в кисти и головная боль с рвотой.