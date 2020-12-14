Структура банка "Россия" купила "Массандру"

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Структура банка "Россия" стала победителем на торгах на покупку винодельческого крымского предприятия "Массандра". Итоги торгов подвело министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым.

Дочерняя компания банка "Россия" – "Южный проект" – приобрела единым лотом 100% акций винодельческой компании за 5,327 миллиарда рублей.

На компанию претендовали только две организации – помимо "Южного проекта", в торгах приняла участие компания "Эстейт Групп", которая, согласно данным базы СПАРК, занимается консультированием в вопросах коммерческой деятельности и управления.

В декабре 2019 года был принят закон о развитии виноделия и виноградарства в России. Были сформулированы основные понятия, которые установят особые требования к сырью и материалам.