В Сочи в результате наводнения погиб один человек

В результате наводнения в Сочи погиб один человек, еще трое пропали без вести. Об этом сообщили в МЧС. Сейчас город приводят в порядок после ливней, прошедших накануне.

Из-за непогоды дороги в Сочи затопило, а в Лазаревском смыло часть набережной. На данный момент вода с улиц сошла. Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что для устранения последствий непогоды мобилизованы все силы и средства. Спасатели откачивают воду в подтопленных домах и оказывают помощь пострадавшим. 13 человек, жилища которых залило водой, временно разместили в мобильном пункте.

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