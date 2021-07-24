ЮНЕСКО может лишить Стоунхендж статуса объекта всемирного наследия

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Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) предупредила британские власти о возможном исключении Стоунхенджа из списка Объектов всемирного наследия, если проект строительства автотуннеля рядом с древним сооружением не пересмотрят.

Таким образом, Соединенное Королевство рискует стать первым в мире государством, где почетного статуса лишат сразу два объекта, говорится в сообщении газеты The Guardian.

"Проект должен быть пересмотрен, чтобы обеспечить наилучший результат для сохранения выдающейся универсальной ценности этого объекта", – заявили в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО.

В организации выразили сожаление, что правительство страны продолжает говорить о неоправданности увеличения длины туннеля из-за финансовых затрат.

Ранее ЮНЕСКО исключила из списка портовую часть Ливерпуля и исторический центр города, внесенные туда в 2004 году в качестве символа эпохи бурного развития промышленности Англии. В организации пояснили, что подобное решение было принято из-за работ по переустройству города.

Еще в 2012 году эксперты ЮНЕСКО предостерегли власти от возведения в районе порта новых построек, однако там появился новый стадион на 52 тысячи мест. Руководитель торговой палаты Ливерпуля Поль Шерпо подчеркнул, что обладание статусом объекта ЮНЕСКО само по себе хорошо, однако это не должно быть за счет развития города для блага будущих поколений.

Стоунхендж – группа огромных камней, высота которых достигает 6,5 метров. Они установлены кругом на Солсберийской равнине (графство Уилтшир, Юго- Западная Англия) между 3000 и 2000 годами до нашей эры. Шоссе А303 проходит чуть более чем в 100 метрах от каменного круга.

Ранее были названы семь памятников и объектов культурного наследия Европы, которые находятся под самой серьезной угрозой исчезновения. Одним из таких объектов является церковь и скит Сан-Хуан-де-Сокуэва в Кантабрии в Испании.

