Президент Кубы призвал сторонников выходить на улицы в случае беспорядков

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Фото: depositphotos/jewhyte
Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал сторонников выходить на улицы в случае возникновения возможных провокаций, сообщает ТАСС.
"Мы призываем всех защитников <...> и всех коммунистов выходить на улицы, в любом месте, где бы ни происходили провокации с настоящего момента и в последующие дни", – сказал он в эфире государственного телевидения.
Ранее министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья сообщил, что в одном из центральных парков города Сан-Антонио-де-лос-Баньос, который находится в 24 километрах от Гаваны, с намерением провести манифестацию собралась группа людей.
Позднее президент Кубы отметил, что данные люди поощряют кампании, направленные на распространение идей о том, что правительство республики якобы не может контролировать сложную эпидемиологическую ситуацию.
Мигель Диас-Канель был избран президентом Кубы в октябре 2019 года. Его кандидатуру на посту главы Госсовета утвердило Национальное собрание народной власти страны. Предшественником был Рауль Кастро, который занимал эту должность с 2008 года и в апреле позапрошлого года оставил пост.
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