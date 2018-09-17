На Кубе опровергли причастность РФ к "акустическим атакам" на дипломатов США

Фото: АР/Ernesto Mastrascusa

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель опроверг заявления о причастности России к "акустическим атакам", которым якобы подверглись американские дипломаты.

"Наши моральные принципы не позволяют нам просить кого-либо атаковать кого-либо другого", – заявил Диас-Канель в интервью телеканалу Telesur.

Он категорически отверг сам факт того, что американские дипломаты подверглись какой-либо атаке, заявив, что на Кубе "уважаются права всех иностранных граждан, в том числе дипломатов".

11 сентября телеканал NBC сообщил, что США подозревают Россию в причастности к "акустическим атакам" на американских дипломатов на Кубе и в Китае.

В тот же день глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что расследование инцидентов, приведших к ухудшению здоровья дипломатов, продолжается и обвинения пока никому не предъявлялись.