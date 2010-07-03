Мигель Диас-Канель избран президентом Кубы

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Национальная ассамблея народной власти (Куба) избрала президентом страны Мигеля Диаса-Канеля.

"Президент Национального электорального совета Алина Бальсейро сообщает результат голосования. Президент республики – Мигель Диас-Канель, вице-президент республики – Сальвадор Вальдес", – указано в сообщении на странице ассамблеи в Twitter.

В голосовании участвовали 575 из 605 депутатов.

Жители Кубы по результатам референдума 24 февраля одобрили принятие нового Основного закона страны. С принятием новой Конституции изменилась система управления страной: учреждены посты президента и премьер-министра. До сегодняшнего дня они были формально совмещены, глава государства являлся председателем Госсовета и Совета министров. Пребывание президента у власти ограничено двумя пятилетними сроками.

Диас-Канель с 2018 года являлся вице-председателем Госсовета. До этого также занимал должность министра высшего образования и отвечал в том числе за укрепление социалистической идеологии в университетах. С 1994 по 2003 год Диас-Канель был первым секретарем Компартии в провинции Вилья-Клара – фактически политическим руководителем региона.

В декабре 2012 года Диас-Канель впервые представлял Кубу на международной арене, возглавив вместо Рауля Кастро кубинскую делегацию на встрече стран - участниц "Боливарианского альянса для народов Америки" в Каракасе.

