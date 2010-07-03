Медведев оценил идею вернуть на Кубу военный контингент

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Дмитрий Медведев в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал о встрече с первым секретарем ЦК Компартии Кубы, экс-главой государства Раулем Кастро.

В частности, российский премьер ответил на вопрос о кулуарных разговорах на тему размещения военного контингента как во времена Советского Союза.

"Пусть говорят. Мы с ним говорили о сотрудничестве, вспоминали прошлое, как мы с ним первый раз встретились. Какой путь проделали наши отношения за эти годы", – сказал Медведев.

Он уточнил, что в советские времена на Кубе не было военной базы, а дислоцировалась отдельная бригада.

Во время поездки на остров Медведев также встретился с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем. Участвовал во встрече также вице-премьер РФ Юрий Борисов.