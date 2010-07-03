Медведев провел встречу с Раулем Кастро на Кубе

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел официальную встречу с первым секретарем центрального комитета Компартии Кубы Раулем Кастро. Об этом информирует официальный сайт российского правительства.

Сообщается, что во встрече принимал участие вице-премьер РФ Юрий Борисов. В пресс-службе уточнили, что Дмитрий Медведев прибыл на Кубу с двухдневным визитом.

По известной информации, премьер-министр России уже провел переговоры с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем. По итогам переговоров был подписан ряд российско-кубинских договоренностей.

Ранее Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату. Оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.