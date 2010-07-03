Решений о реформе госслужбы пока нет – кабмин

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Пресс-секретарь главы кабмина РФ Олег Осипов назвал преждевременным заявление Минфина о планирующейся реформе в сфере госуправления, в результате которой часть госслужащих сократят, а оставшимся поднимут зарплаты.

"Никаких окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению количества госслужащих и повышению зарплат в госсекторе на данный момент нет", – цитирует Осипова "Интерфакс".

Он пояснил, что в ближайшее время Дмитрий Медведев планирует провести несколько совещаний, на которых будут определены основные принципы и направления реформы. Затем выработанные предложения представят главе государства.

Ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко рассказала, что реформа в сфере госуправления стартует в России в 2020 году. По ее словам, если этого не сделать, то зарплаты чиновников будут индексировать только на уровень инфляции.

По замыслу ведомства, численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в следующем году сократится на 10%, территориальных органов – на 5%. К 2021 году этот показатель в регионах достигнет 15%.

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев заявил, что подобные идеи "найдут понимание".

"Цикл сокращения приведет к более бодрой работе и повышению зарплат тем госслужащим, которые в результате аттестации или каких-то других объективных мер сохранят свое место", – заявил депутат в разговоре с RT.

Гутенев также отметил, что данное предложение не является новым, но при этом инициатива не теряет своей актуальности.