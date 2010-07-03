Минфин планирует сокращение госслужащих

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Реформа в сфере госуправления стартует в России в 2020 году. Она позволит сократить количество госслужащих и повысить зарплаты оставшимся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
По ее словам, если этого не сделать, то зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексировать только на уровень инфляции. А для увеличения зарплат до конкурентного уровня потребуется дополнительно сто миллиардов рублей в год.
По замыслу Минфина, численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в следующем году сократится на 10%, территориальных органов – на 5%. К 2021 году этот показатель в регионах достигнет 15%.
Затем госаппарат структурно усовершенствуют. Это приведет к дополнительному сокращению численности. Территориальные органы министерств и ведомств преобразуют в филиалы без статуса юридического лица и подразделений.
Как пояснила Нестеренко, планируется создать "компактные фронт-офисы", в которых упразднят подразделения, занятые организационными, информационными, документационными, финансово-экономическими вопросами и вопросами административно-хозяйственного обеспечения.
Ранее Владимир Путин повысил зарплату некоторым категориям государственных служащих, а также сотрудникам МИД, дипломатических представительств и консульских учреждений.
В первом полугодии во всех российских регионах выросла зарплата. Лидером оказалась Костромская область. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в целом по стране составила 46,2 тысячи рублей.
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