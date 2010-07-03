В Минфине не ожидают последствий для экономики в случае падения цен на нефть

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Российская экономика может в течение нескольких лет сохранять стабильность в случае падения цен на нефть до 30 долларов за баррель и ниже. Об этом рассказал заместитель министра финансов России Владимир Колычев.

"За последние несколько мы лет накопили ликвидных резервов объемом почти 7% ВВП. Это означает, что в течение трех-пяти лет страна может без последствий для экономики жить с ценами на нефть и 30 долларами за баррель. Если нефтяной шок будет более краткосрочный, то и падение цен на нефть ниже этого уровня мы переживем без каких-либо существенных негативных эффектов", – цитирует RT слова Колычева.

Колычев также напомнил, что снижение темпов роста ВВП связано с адаптацией экономики под меры правительства. "Мы ожидали, что рост ВВП в 2019 году будет более слабый, и шли на это осознанно в правительстве", – добавил он, уточнив, что это сделано для того, чтобы в будущем увеличить темпы роста.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин выразил мнение, что российская экономика сможет выстоять при падении цены на нефть до 40 долларов за баррель. Орешкин пояснил, что 60 долларов за баррель является той ценой, при которой можно инвестировать в новые проекты и заниматься их развитием.

До этого заслуженный экономист РФ Сергей Сильвестров объяснил, почему России не страшны падения цен на нефть. По его словам, сейчас РФ зарабатывает на экспорте нефти больше денег, чем необходимо для обеспечения стабильности федерального бюджета, поэтому "оснований для серьезной тревоги" нет.

