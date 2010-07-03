Орешкин оценил возможные последствия падения цен на нефть

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин выразил мнение, что российская экономика сможет выстоять при падении цены на нефть до 40 долларов за баррель.
"Мы с саудитами поменялись местами на нефтяном рынке: им нужно 70 долларов за баррель, а нас устроят и 40 долларов. Хотя, конечно, лучше 60 долларов – это оптимальная цена", – приводит слова Орешкина ТАСС.
Орешкин пояснил, что 60 долларов за баррель является той ценой, при которой можно инвестировать в новые проекты и заниматься их развитием.
Также он отметил, что при уменьшении стоимости до 40 долларов за баррель страна не испытает сильного давления на бюджет и платежный баланс.
Ранее заслуженный экономист РФ Сергей Сильвестров объяснил, почему России не страшны падения цен на нефть. По его словам, сейчас РФ зарабатывает на экспорте нефти больше денег, чем необходимо для обеспечения стабильности федерального бюджета, поэтому "оснований для серьезной тревоги" нет.
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