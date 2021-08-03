В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Турции

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Двое россиян, включая ребенка, которые пострадали в ДТП с автобусом в Турции, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

"На данный момент двое россиян, включая пятилетнего ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Они прооперированы, врачам удалось стабилизировать состояние пациентов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что отсутствует необходимость эвакуировать пострадавших в Россию.

"Пациенты находятся под наблюдением врачей. Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам", – говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что троих пострадавших прооперировали, они находятся под наблюдением врачей. Он также отметил, что еще 10 человек получили незначительные повреждения и готовятся к выписке, еще девять – остаются на лечении.

Автобус, который перевозил более 20 российских туристов, включая 9 детей, перевернулся в Турции вечером 2 августа. Он следовал из Манавгата в аэропорт Антальи. По неустановленным причинам транспортное средство врезалось в бетонное ограждение и перевернулось.

Все пострадавшие являются жителями Самарской области.

В связи с инцидентом туроператор "Интурист" открыл горячую линию для родственников пострадавших по телефону +90 538-393-34-51.

