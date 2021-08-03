В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции

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В Ростуризме рассказали, что четверо пострадавших при ДТП в Турции россиян остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС.

"По данным туроператора "НТК Интурист", в больницах остаются четверо пострадавших россиян в стабильно тяжелом состоянии", – уточнили в Ростуризме.

Там отметили, что двоих из них на данный момент перевозят в госпиталь в Анталье для оказания более квалифицированной помощи. Еще двух доставят туда в ближайшее время.

Руководство "Интуриста" и часть родственников россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции, вылетели в Анталью, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Автобус, который перевозил более 20 российских туристов, включая 9 детей, перевернулся в Турции 2 августа. Он следовал из Манавгата в аэропорт Антальи. По неустановленным причинам транспортное средство врезалось в бетонное ограждение и перевернулось.

В связи с инцидентом туроператор "Интурист" открыл горячую линию для родственников пострадавших по телефону +90 538-393-34-51.

