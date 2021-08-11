Депутат Госдумы подарил миллион долларов олимпийскому чемпиону

Фото: ТАСС/EPA/RITCHIE B. TONGO
Депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил миллион долларов спортсмену, который занял первое место на Олимпиаде-2020. Об этом сообщает РИА Новости.
"Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня одним миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио. Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров", – рассказал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.
Садулаев одержал победу в финале турнира в весовой категории до 97 килограммов, одолев американца Кайла Снайдера. Таким образом, Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом и принес делегации спортсменов ОКР 19-ю золотую медаль турнире.
Ранее Владимир Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Токио. Документ размещен на портале правовых актов.
Уточняется, что олимпийцы удостоены наград за "большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио".
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