В Черногории ввели новые карантинные правила для туристов

Фото: Москва 24/Мария Касатина

В Черногории усилили меры по борьбе с распространением COVID-19. Как сообщает "Турпром", для посещения кафе и ресторанов туристам нужно предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов.

Также подойдет экспресс-тест на антиген, взятый не позднее 48 часов до визита, или справка, подтверждающая полное выздоровление.

Данные документы можно показать в распечатанном или электронном виде. На детей до 18 лет правило не распространяется. Новые меры будут действовать в Черногории до 20 августа.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний предположили, что пандемия COVID-19 далека от своего окончания, поскольку во многих городах Европы наблюдается значительный рост числа заражений.

