В Москве завершились переговоры Рябкова и Нуланд

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В МИД России завершились переговоры заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд и замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча продлилась более полутора часов. Здание дипведомства Рябков покинул в 12:25 по московскому времени. Спустя несколько минут в своем автомобиле уехала Нуланд. На вопросы прессы она отвечать не стала.

В Москве Нуланд пробудет до 13 октября. У нее еще запланированы встречи с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и заместителем администрации президента Дмитрием Козаком.

Ранее сообщалось, что в ответ на визит Нуланд из санкционного списка США убрали ряд россиян. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ее визит был инициирован Соединенными Штатами.

