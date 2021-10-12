В Москве завершились переговоры Рябкова и Нуланд

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
В МИД России завершились переговоры заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд и замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча продлилась более полутора часов. Здание дипведомства Рябков покинул в 12:25 по московскому времени. Спустя несколько минут в своем автомобиле уехала Нуланд. На вопросы прессы она отвечать не стала.
В Москве Нуланд пробудет до 13 октября. У нее еще запланированы встречи с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и заместителем администрации президента Дмитрием Козаком.
Ранее сообщалось, что в ответ на визит Нуланд из санкционного списка США убрали ряд россиян. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ее визит был инициирован Соединенными Штатами.
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