Мишустин заявил, что РФ и США должны вместе бороться с климатическими изменениями

Фото: depositphotos/borjomi88
Россия и США должны вместе бороться с климатическими изменениями и пандемией, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам заседания Американо-Российского делового совета.
"Мы можем и должны сообща противостоять глобальным климатическим изменениям", – отметил Мишустин.
Ранее МИД РФ призвал страны избегать политизации сферы климата.
Замглавы ведомства Сергей Вершинин отметил, что Москва выступает против попыток закрепления в международном праве спорных климатических терминов, таких как "климатическая справедливость".
До этого Владимир Путин призвал учитывать изменения на планете для понимания процессов климата. Президент уточнил, что нельзя оценивать ситуацию только по антропогенным изменениям.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: