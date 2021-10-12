Мишустин заявил, что РФ и США должны вместе бороться с климатическими изменениями

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Россия и США должны вместе бороться с климатическими изменениями и пандемией, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам заседания Американо-Российского делового совета.

"Мы можем и должны сообща противостоять глобальным климатическим изменениям", – отметил Мишустин.

Ранее МИД РФ призвал страны избегать политизации сферы климата.

Замглавы ведомства Сергей Вершинин отметил, что Москва выступает против попыток закрепления в международном праве спорных климатических терминов, таких как "климатическая справедливость".

До этого Владимир Путин призвал учитывать изменения на планете для понимания процессов климата. Президент уточнил, что нельзя оценивать ситуацию только по антропогенным изменениям.