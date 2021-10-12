Мишустин заявил о возможном сотрудничестве РФ с США в Арктике

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Российские и американские компании могли бы принять участие в совместных проектах в Арктике. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам заседания Американо-Российского делового совета.
Мишустин отметил, что у РФ и США есть много перспективных для сотрудничества сфер.
"Например, в Арктике российские и американские компании могли бы принять участие в совместных проектах по сохранению уникальных экосистем и сбалансированному развитию региона", – подчеркнул премьер-министр.
Ранее Мишустин призвал США вместе противостоять глобальным климатическим изменениям и пандемии.