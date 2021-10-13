Путин высказался о преследованиях журналистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Преследование сотрудников СМИ является ненормальной ситуацией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если мы возьмем количество погибших журналистов, количество пострадавших журналистов по миру, посмотрите, где и что происходит в мире. Россия, к сожалению, не единственная страна, где это происходит", – приводит слова Путина ТАСС.
По его словам, преследование журналистов – следствие внутреннего развития страны и ее демократических процессов.
При этом Путин отметил, что сложно найти страны, где СМИ финансируются из государственных источников и занимают непримирительную позицию к властям, как в России.
Ранее Путин рассказал, признают ли главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова иностранным агентом. По его словам, если журналист будет соблюдать российское законодательство, то ему нечего опасаться.
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