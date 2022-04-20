Минфин США разрешил НКО транзакции для "строительства демократии" в России

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Министерство финансов США разрешило некоммерческим организациям (НКО) проведение финансовых транзакций и сделок, связанных с гуманитарной деятельностью и "поддержкой демократии" в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральную лицензию ведомства.
Таким образом, НКО разрешается поддерживать гуманитарные проекты, "строительство демократии", образование, некоммерческие проекты развития, защиту окружающей среду как на территории России, так и на Украине.
В частности, в число проектов по поддержке развития демократии включены программы "поддержки верховенства закона, развития гражданской активности, подотчетности и прозрачности правительства, защиты прав человека и основных свобод, доступа к информации, а также проекты по развитию гражданского общества".
Ранее замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что следующей целью антироссийских санкций США является военно-промышленный комплекс. Он подчеркнул, что следующий этап заключается в разрыве связей с "военной машиной".
До этого министерство финансов США исключило из-под санкций против России телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий. В частности, разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для получения или передачи телекоммуникаций с участием России.
Согласно документу, разрешается экспорт или реэкспорт, продажа или поставка прямым или косвенным образом из США или американскими лицами, где бы они ни находились, в РФ услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий, связанных с общением через интернет.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт прокомментировал исключение интернет-оборудования из списка санкций в отношении РФ
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