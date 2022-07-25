Сотрудник Bellingcat заявил, что участвовал в угоне самолетов РФ как документалист

19:00
Фото: Минобороны РФ
Главный расследователь издания Bellingcat (внесено в реестр СМИ-иноагентов в РФ) Христо Грозев сообщил, что Украина действительно предпринимала попытки завербовать российских пилотов для угона самолетов ВКС РФ, а сам он принимал в этом участие якобы как документалист.
"Что правда, так это то, что я участвовал в этой безумнее, чем вымысел, истории о тройных агентах, поддельных паспортах и фальшивых подругах как режиссер-документалист. Да, мы вели хронику одной из самых странных контр-контрразведывательных операций всех времен", – написал он в Twitter.
По словам Грозева, устроившие данную операцию украинские оперативники предложили военным пилотам РФ сдаться.
Он подчеркнул, что личности украинских агентов не были установлены. По его версии, спецслужбы Украины якобы поняли, что не смогут получить настоящего российского пилота, при этом они передавали якобы фейковые карты расположения ПВО.
Ранее ФСБ России сообщила, что главный расследователь издания Bellingcat (внесено в реестр СМИ-иноагентов в РФ) Христо Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, которая пыталась угнать самолеты ВКС РФ.
ФСБ России сорвала операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов, которая курировалась спецслужбами стран НАТО. Российская контрразведка получила данные, благодаря которым вооруженные силы страны уничтожили несколько украинских военных объектов.
Украинская разведка раскрыла расположение своих объектов ПВО – ФСБ РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: