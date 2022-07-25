Сотрудник Bellingcat заявил, что участвовал в угоне самолетов РФ как документалист

Фото: Минобороны РФ

Главный расследователь издания Bellingcat (внесено в реестр СМИ-иноагентов в РФ) Христо Грозев сообщил, что Украина действительно предпринимала попытки завербовать российских пилотов для угона самолетов ВКС РФ, а сам он принимал в этом участие якобы как документалист.

"Что правда, так это то, что я участвовал в этой безумнее, чем вымысел, истории о тройных агентах, поддельных паспортах и фальшивых подругах как режиссер-документалист. Да, мы вели хронику одной из самых странных контр-контрразведывательных операций всех времен", – написал он в Twitter.

По словам Грозева, устроившие данную операцию украинские оперативники предложили военным пилотам РФ сдаться.

Он подчеркнул, что личности украинских агентов не были установлены. По его версии, спецслужбы Украины якобы поняли, что не смогут получить настоящего российского пилота, при этом они передавали якобы фейковые карты расположения ПВО.

Ранее ФСБ России сообщила, что главный расследователь издания Bellingcat (внесено в реестр СМИ-иноагентов в РФ) Христо Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, которая пыталась угнать самолеты ВКС РФ.

ФСБ России сорвала операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов, которая курировалась спецслужбами стран НАТО. Российская контрразведка получила данные, благодаря которым вооруженные силы страны уничтожили несколько украинских военных объектов.

