Сотрудник Bellingcat участвовал в операции по угону российских самолетов – ФСБ

Фото: depositphotos/Grigorenko
Главный расследователь издания Bellingcat (внесено в реестр СМИ–иноагентов в РФ) Христо Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, которая пыталась угнать самолеты ВКС РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.
ФСБ России сорвало операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов, которая курировалась спецслужбами стран НАТО. Российская контрразведка получила данные, благодаря которым вооруженные силы страны уничтожили несколько украинских военных объектов.
Телеканал "Россия 24" показал фрагмент переписки Грозева с одним из участников операции. Через своего координатора Грозев нашел двух девушек, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы. Он вез аванс в размере четырех тысяч долларов для якобы согласившегося на угон российского летчика.
Также на телеканале показали кадры оперативной видеосъемки с рассказом координатора курьеров, которого оперативники ФСБ задержали в его квартире в Казани.
Ранее сообщалось, что украинские разведчики пытались завербовать российских летчиков, обещая им деньги и гражданство одной из стран ЕС. Взамен они просили доставить самолеты ВС РФ на подконтрольные ВСУ аэродромы.
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность издания Bellingcat, выполняющего функции иностранного агента. Как отметили в ведомстве, деятельность указанной организации угрожает безопасности и основам конституционного строя РФ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: