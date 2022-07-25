Сотрудник Bellingcat участвовал в операции по угону российских самолетов – ФСБ

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Главный расследователь издания Bellingcat (внесено в реестр СМИ–иноагентов в РФ) Христо Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, которая пыталась угнать самолеты ВКС РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

ФСБ России сорвало операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов, которая курировалась спецслужбами стран НАТО. Российская контрразведка получила данные, благодаря которым вооруженные силы страны уничтожили несколько украинских военных объектов.

Телеканал "Россия 24" показал фрагмент переписки Грозева с одним из участников операции. Через своего координатора Грозев нашел двух девушек, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы. Он вез аванс в размере четырех тысяч долларов для якобы согласившегося на угон российского летчика.

Также на телеканале показали кадры оперативной видеосъемки с рассказом координатора курьеров, которого оперативники ФСБ задержали в его квартире в Казани.

Ранее сообщалось, что украинские разведчики пытались завербовать российских летчиков, обещая им деньги и гражданство одной из стран ЕС. Взамен они просили доставить самолеты ВС РФ на подконтрольные ВСУ аэродромы.

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность издания Bellingcat, выполняющего функции иностранного агента. Как отметили в ведомстве, деятельность указанной организации угрожает безопасности и основам конституционного строя РФ.