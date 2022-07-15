Экс-главу "Открытой России" Пивоварова приговорили к четырем годам колонии

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Ленинский районный суд Краснодара приговорил к четырем годам колонии общего режима экс-главу "Открытой России" (организация признана нежелательной и прекратила свою деятельность на территории РФ) Андрея Пивоварова, сообщает РИА Новости.

Его признали виновным в руководстве деятельностью иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России.

Пивоварову дополнительно назначили один год ограничения свободы, а также запретили в течение восьми лет заниматься общественной деятельностью и пользоваться интернетом.

В июле прошлого года Пивоварова задержали при попытке скрыться от органов предварительного следствия за пределами страны.

Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, компанию "Вертолет и ко", учрежденную Пивоваровым, также состоящим в этом перечне. Сам он был включен в реестр СМИ-иноагентов 3 июня.

Ранее Минюст включил в перечень иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, организацию "Апрельские тезисы". В министерстве отметили, что данное юридическое лицо было учреждено человеком, ранее включенным в реестр. После внесения организации в перечень СМИ-иноагентов ее сообщения и материалы, распространяемые на территории РФ, подлежат обязательной маркировке.

