Депутат опроверг изменения в УК РФ и КоАП РФ из-за законопроекта о рекламе у иноагентов

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Ответственность за несоблюдение запрета на рекламу у иностранных агентов уже прописана в законодательстве, рассказал в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"За несоблюдение ограничений, установленных законодательством об иностранных агентах, предусмотрен штраф для граждан в размере до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 500 тысяч рублей. Это предусмотрено КоАП РФ", – объяснил он.

Если человек еще раз совершит такое же нарушение после двукратного аналогичного правонарушения в течение одного года, то ему будет грозить уже уголовная ответственность в соответствии с УК РФ, уверен депутат.



"Наказание может составить вплоть до двух лет лишения свободы", – заявил он.

Соответствующий законопроект о запрете россиянам и компаниям из РФ размещать рекламу на сайтах, соцсетях и других площадках иноагентов поступил в ГД РФ. По информации спикера Госдумы Вячеслава Володина, проект рассмотрят в приоритетном порядке.

Он уверен, что оскорбляющие Россию и ее армию должны понимать, что на их ресурсах никто не будет размещать рекламу.

По данным замминистра юстиции Олега Свириденко, на 8 февраля на территории РФ работают 569 иностранных агентов, а всего в реестре есть сведения о 763 лицах. Из 569 иноагентов – 52 некоммерческие организации и 401 физическое лицо.

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