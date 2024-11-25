Уголовное дело возбуждено против блогера Варламова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев (Илья Варламов признан в РФ иноагентом)

В отношении блогера Ильи Варламова (внесен в реестр иноагентов в РФ) возбуждено уголовное дело в связи с уклонением от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Ведомство контролирует расследование, сказано в сообщении.

Минюст РФ внес блогера в список иноагентов 23 марта 2023 года. По версии ведомства, Варламов распространял недостоверную информацию о принимаемых публичными органами власти решениях и о проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранных источников.

Спустя время блогер потребовал снять с него соответствующий статус, однако в сентябре 2024 года столичная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении Варламова.

В прокуратуре объяснили, что блогера уже дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но, несмотря на это, он продолжил распространять в соцсетях материалы без указания статуса.

