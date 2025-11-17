Фото: 123RF.com/bumbledee

Представитель Еврокомиссии, комиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил развернуть украинские батальоны в приграничных с Россией странах Евросоюза после спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

Кубилюс заявил, что Россия якобы намерена напасть на Европу через 4–5 лет, поэтому украинские силы, размещенные в приграничных зонах, позволят передать свой "боевой опыт". По его словам, в первую очередь представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) нужно разместить в Литве.

"Они будут там бок о бок с немецкой бригадой и американскими силами на ротации как дополнительная гарантия евробезопасности", – цитирует еврокомиссара ТАСС.

Ранее генерал Фабрис Феол заявил, что Франция начала сталкиваться с трудностями при переброске военных сил и техники НАТО. По его словам, это происходит из-за европейской бюрократии.

В частности, получение разрешения на пересечение территории соседних стран военным конвоем занимает десятки дней, что гораздо дольше, чем установленный Евросоюзом срок в пять дней.

