Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 ноября, 18:41

Политика

В ЕК предложили разместить украинских военных у границ России после СВО

Фото: 123RF.com/bumbledee

Представитель Еврокомиссии, комиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил развернуть украинские батальоны в приграничных с Россией странах Евросоюза после спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

Кубилюс заявил, что Россия якобы намерена напасть на Европу через 4–5 лет, поэтому украинские силы, размещенные в приграничных зонах, позволят передать свой "боевой опыт". По его словам, в первую очередь представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) нужно разместить в Литве.

"Они будут там бок о бок с немецкой бригадой и американскими силами на ротации как дополнительная гарантия евробезопасности", – цитирует еврокомиссара ТАСС.

Ранее генерал Фабрис Феол заявил, что Франция начала сталкиваться с трудностями при переброске военных сил и техники НАТО. По его словам, это происходит из-за европейской бюрократии.

В частности, получение разрешения на пересечение территории соседних стран военным конвоем занимает десятки дней, что гораздо дольше, чем установленный Евросоюзом срок в пять дней.

Читайте также


политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика