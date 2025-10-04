Defense News: Франция столкнулась с трудностями при переброске войск НАТО

Фото: depositphotos/shmeljov

Франция начала сталкиваться с трудностями при переброске военных сил и техники НАТО из-за европейской бюрократии. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на генерала Фабриса Феола.

По данным журналистов, получение разрешения на пересечение территории соседних стран военным конвоем занимает десятки дней, что гораздо дольше, чем установленный Евросоюзом срок в пять дней.

Генерал считает, что нужно лучше спланировать наземную транспортную сеть Европы, "чтобы вернуться к тому, что было во времена холодной войны".

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс должен нарастить свою обороноспособность и уже это делает.

Он также призвал усилить давление на те государства Альянса, которые покупают российскую нефть. В частности, он выделил Турцию, Венгрию и Словакию. По словам Рютте, они могут найти как нефть, так и газ в других частях мира.

