27 ноября, 17:15Политика
Путин заявил, что Россия вырабатывает меры на случай конфискации ее активов
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Правительство России вырабатывает пакет ответных мер на случай конфискации российских активов. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.
Президент отметил, что кабмин ведет соответствующую работу по его поручению.
"И всем ясно, все об этом прямо говорят, что это (изъятие российских активов. – Прим. ред.) было бы воровством чужой собственности", – добавил глава государства.
Ранее министр юстиции Константин Чуйченко сказал, что в стране уже подготовлены меры на случай конфискации активов. Предложения представили руководству.
В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что скоро будет представлен документ по изъятию российских активов.