Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 12:50

Политика
Главная / Новости /

Politico: США выступили за возвращение России ее замороженных активов

США выступили за возвращение России ее замороженных активов – СМИ

Фото: 123RF.com/sherbakvolodymir

Американская администрация предложила вернуть России ее замороженные активы в случае заключения соглашения о завершении конфликта на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету Politico.

По словам неназванных европейских дипломатов, во время визита спецпосланника Евросоюза по санкциями Дэвида О’Саддивана в Вашингтон представители США "недвусмысленно заявили", что их идея заключается в возвращении РФ ее активов после подписания мирного плана.

Ранее бельгийские власти допустили использование российских замороженных активов для кредитов Киеву с учетом некоторых условий. В частности, Брюссель настаивает, чтобы все страны ЕС предоставили по кредиту гарантии. Кроме того, предлагается разделить все риски, связанные в дальнейшими процедурами споров, и обязать к участию в программе всех членов ЕС, у которых есть госактивы РФ.

При этом СМИ утверждали, что некоторые европейские страны подозревают Бельгию в использовании доходов от российских активов.

Читайте также


политика

Главное

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика