Политолог Кортунов назвал три сценария после планов США провести ядерные испытания

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении начать испытания ядерного оружия. При этом ранее Владимир Путин предупредил, что Россия также обсудит целесообразность подготовки к подобным действиям. К чему все это приведет, разбиралась Москва 24.

Виток эскалации?

Впервые о намерениях начать испытания ядерного оружия президент США объявил в конце октября. Ровно такой же тезис американский лидер озвучил и 6 ноября.





Дональд Трамп президент США Россия занимает второе место, а Китай – третье, но через пять лет он догонит нас. В связи с программами испытаний других стран я поручил министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях. Этот процесс начнется немедленно. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!

По словам главы Пентагона Пита Хегсета на пресс-конференции по итогам совещания руководителей военных ведомств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре, ядерные испытания США способны "обеспечивать мир посредством силы". При этом он уточнил, что Штаты не ищут конфликтов с другими странами.

В то же время Штаты объявили о тестовом запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III 5 ноября. Боевой нагрузки при этом не было.

В ответ на действия США Владимир Путин во время заседания Совбеза 5 ноября поручил внести предложения о возможном начале подготовки ядерных испытаний. Российский лидер акцентировал внимание на своих словах в послании Федеральному собранию 2023 года, что, если Штаты или другие государства начнут ядерные испытания, Россия должна предпринять адекватные ответные действия.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не начинает подготовку к ядерным испытаниям, а разбирается в целесообразности таких действий.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Мы не начинаем подготовку прямо сейчас, мы сначала пытаемся разобраться, нужно ли нам начинать такую подготовку с учетом того, что мы слышим из Соединенных Штатов Америки. Очень важно понимать это и четко видеть намерения Российской Федерации.

Позже Песков добавил, что российская ядерная триада является самой новой в мире. В то же время, по словам представителя Кремля, Россия занимается развитием собственных систем безопасности, а не участвует в гонке вооружения. Также Песков отметил 6 ноября, что реакции Вашингтона на заседание Совбеза пока не последовало.

Ранее же Владимир Путин объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник", обладающей ядерной энергоустановкой. Президент подчеркнул, что такого рода оружие отсутствует у других стран. При этом, как сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, Россия уведомляла США о проведении учений.

Кроме того, Владимир Путин рассказывал об испытаниях подводного безэкипажного комплекса с ядерной энергетической установкой "Посейдон", не имеющего аналогов в мире. Это событие глава государства назвал "огромным успехом". Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, охарактеризовал "Посейдон" как оружие судного дня.

"Третья мировая никому не нужна"

Оценка целесообразности подготовки к ядерным испытаниям стала вынужденным шагом из-за действий США, подчеркнул Дмитрий Медведев.

"Никто не знает, что имел в виду Трамп, говоря о "ядерных испытаниях" (вероятно, он сам этого не знает). Но он президент Соединенных Штатов. И последствия таких слов неизбежны: Россия будет вынуждена сама оценить целесообразность проведения полноценных ядерных испытаний", – написал зампред Совбеза РФ.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте отреагировал на заявления России с насмешкой.

"Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует (Владимир. – Прим. ред.) Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует", – заявил Рютте.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, в свою очередь, прокомментировал Москве 24 испытания американцами ракеты Minuteman III. По его мнению, это хоть и старое оружие, но оно проходит регулярную модернизацию и обслуживание. Кроме того, оно предназначено для поражения целей на расстоянии до 13 тысяч километров, а также может нести до трех боеголовок.

"Американцами был проверен носитель ядерного оружия. Сейчас Трамп, по всей видимости, ставит задачу испытать боеголовки. При этом они из плутония: несмотря на то что они являются исправными и вполне пригодными для термоядерного взрыва, на самом деле со временем могут терять мощность или даже не взорваться. Поэтому периодически их надо проверять", – рассказал эксперт.

Кнутов рассказал, что до начала 1990-х годов тесты проводили под землей, однако затем их начали делать с помощью суперкомпьютеров. Возможно, Трамп решил вновь организовать реальные испытания, предположил Кнутов.

"Естественно, когда потенциальный противник предпринимает такие действия, это настораживает. Исходя из этого, мы со своей стороны предпринимаем ответные действия", – обратил внимание эксперт.





Юрий Кнутов военный эксперт, историк войск ПВО При этом я полагаю, что в мирном урегулировании заинтересованы и США, и Россия, да и другие страны. Третья мировая война с применением стратегического ядерного оружия никому не нужна: она станет последней на Земле, последствия будут катастрофические. Поэтому, мне кажется, будет найдено решение, которое позволит перейти к деэскалации.

По словам эксперта, сообщения об испытаниях Россией "Буревестника" и "Посейдона" являются не столько демонстрацией силы, сколько приглашением к столу переговоров.

"Если бы у нас было условно 50 "Посейдонов" и 100 "Буревестников" и мы начали бы угрожать их применением, это одна ситуация. Другое дело, мы разработали новое оружие, но если договоримся, оно может и не пойти в серийное производство. С нашей стороны это достаточно грамотный дипломатический шаг. Важно, чтобы американцы его правильно поняли и отреагировали должным образом", – резюмировал Кнутов.

По мнению политолога, научного руководителя Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, заявления об испытании ядерного оружия со стороны США могут иметь несколько исходов. Первый – если речь идет о тестах исключительно средств доставки, тема со временем сойдет на нет. Второй – испытание боезарядов при помощи компьютерного моделирования, без полноценных взрывов на полигоне. В таком случае тоже наступит деэскалация, отметил специалист.

Третий же вариант предполагает реальные испытания. В этом случае придется отвечать симметрично, подчеркнул политолог.

"При этом надо понимать, что просто так нажать кнопку и взорвать ядерную бомбу не получится. Такого рода испытания не проводились Штатами фактически с начала 1990-х годов, поэтому потребуется значительная подготовительная работа по расконсервации полигона, обновлению технической базы, подготовке самого испытания. Это займет определенное время", – сказал Кортунов.





Андрей Кортунов научный руководитель Российского совета по международным делам Россия ни при каких обстоятельствах не будет инициатором возобновления ядерных испытаний ни в какой их форме. Но если другие ядерные страны, прежде всего Соединенные Штаты, пойдут по этому пути, Россия будет вынуждена реагировать адекватным образом.

При этом, по мнению эксперта, для Трампа подобные заявления имеют прежде всего не военно-техническое, а символическое значение. К тому же вокруг него есть те, кто понимает опасность эскалации и может посоветовать не идти до конца.

Также Кортунов напомнил, что Трамп неоднократно заявлял о нежелании довести ситуацию в мире до ядерной войны.

"Сказать, что точка невозврата пройдена, я бы не рискнул. Мне кажется, учитывая некую импульсивность и непоследовательность внешнеполитических действий Трампа, он может пересмотреть свою позицию, если сочтет, что такие решения сопряжены со слишком большими рисками", – высказал свою оценку эксперт.

По его мнению, ситуацию стоит рассматривать и через призму неровных российско-американских взаимодействий по теме украинского регулирования.

"Возможно, для Трампа восстановление диалога с Москвой по вопросам ядерных вооружений – дополнительный бонус в переговорах. Однако это может быть и непрямое давление на Москву из-за ее позиции в конфликте с Украиной", – уточнил эксперт.

Кортунов отметил, что формулировки, которые избрало российское руководство, максимально осторожные. В целом же на данный момент "мяч на американской стороне поля": Трампу необходимо пояснить детали своих высказываний, от чего и будет зависеть дальнейшее развитие событий, заключил политолог.

