Движение на участках улицы Гиляровского будут перекрывать с 4 по 14 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автомобилей на нескольких участках улицы Гиляровского в центре Москвы перекроют в период с 4 по 14 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"С 4 ноября будет недоступен проезд на нескольких участках в районе улицы Гиляровского. Это связано с проведением строительных работ", – говорится в сообщении.

Так, участок улицы Гиляровского в районе дома 26, строения 5, будет перекрыт с 00:01 4 ноября до 23:59 6 ноября, а участок улицы в районе дома 33 будет недоступен для проезда с 00:01 6 ноября до 05:00 7 ноября, а также в течение всего дня 12 ноября.

Кроме того, участок улицы в районе дома 33, корпуса 1, по проспекту Мира будет перекрыт с 00:01 13 ноября до 05:00 14 ноября.

"Планируйте маршруты заранее с учетом перекрытий", – предупредили в департаменте.

Ранее сообщалось, что все парковки на улицах Москвы будут работать бесплатно в праздничные выходные по случаю Дня народного единства, 4 и 5 ноября. При этом парковки со шлагбаумом в длинные выходные останутся платными.

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