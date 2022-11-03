Москвичам рассказали об изменениях в работе транспорта в День народного единства

С 4 по 6 ноября в России будут отмечать День народного единства, и Москву ждет ряд изменений в работе транспорта: часть маршрутов станет недоступна для автомобилистов и пассажиров. Подробнее – в материале Москвы 24.

Парковки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

4 и 5 ноября можно будет оставлять свои машины бесплатно даже на стоянках в зоне действия повышенных тарифов. При этом 6 ноября парковки заработают в столице по тарифу воскресенья, а оставить автомобиль бесплатно можно будет на всех улицах, кроме тех, что находятся в зоне действия повышенных тарифов – 380 и 450 рублей в час днем.

Кроме того, платными в праздничные дни будут все парковки со шлагбаумом.

Работа метро

С 4 ноября будет закрыт участок Калужско-Рижской линии от станции "Октябрьская" до станции "Новые Черемушки". Изменения связаны со строительством новых тоннелей Троицкой линии. Открыть участок для движения планируется 8 ноября.

В эти дни заработают компенсационные автобусы КМ, которые будут останавливаться у закрытых станций. Также горожан бесплатно начнут перевозить трамваи №14 и 26, маршрут которых идет от метро "Университет" до "Октябрьской". Сориентироваться на месте помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Из-за строительства Троицкой линии автомобилистам нужно учесть перекрытия некоторых улиц в центре и на юго-западе города. В частности:

введут шесть километров временной выделенки на проспекте 60-летия Октября и улице Профсоюзной до станции "Новые Черемушки";

ездить по временным полосам и существующей полосе на Ленинском проспекте можно будет только городскому транспорту;

временно закроют парковки на 14 участках в районе улицы Профсоюзной, проспекта 60-летия Октября, дублера Ленинского проспекта и улицы Академика Пилюгина;

ограничат движение на четырех соседних участках Ленинского проспекта и Профсоюзной улицы;

сохранится движение на съезде с ТТК на Ленинский проспект в сторону области по двум из четырех полос.

из двора дома № 28, корпуса 1, на улице Гарибальди (можно использовать остальные внутридворовые проезды);

из двора дома № 2 А на Ленинском проспекте;

с улицы Донской на проезд Апакова (выехать можно по Ленинскому проспекту, улицам Шаболовской или Мытной).

Наземный транспорт

Также временно закроют выезды:Эти ограничения для автомобилистов будут действовать до 9 ноября.

Весь наземный транспорт города 4 и 6 ноября начнет курсировать по расписанию воскресенья. Никаких изменений не произойдет 5 ноября, маршруты будут работать по стандартному для субботы графику.

В то же время с 01:30 4 ноября до 04:30 5-го из расписания выведут часть поездов МЦД-2 и электричек Курского и Рижского направлений МЖД. Это связано с переключением второго главного пути на новую ось в районе станции "Рижская". Также по этой причине часть составов поедет по укороченному маршруту. Помимо этого, строительные работы в праздничные дни запланированы на участках Лобня-Аэропорт Шереметьево, Одинцово-Голицыно и Красный Строитель-Подольск.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 05:00 4 ноября по 05:00 5-го скорректируют график движения поездов на Ярославском направлении. В этот период часть электричек выведут из расписания, часть проследует по укороченному маршруту. Также возможны изменения времени отправления и прибытия поездов и количества остановок. Это связано со строительными работами.

Также в праздники изменится расписание поездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). В частности, 3 ноября составы начнут курсировать по графику пятницы, 4-го и 5-го числа, – по расписанию субботы, 6-го – по расписанию воскресения. Кроме того, 4 ноября в графике появятся дополнительные поезда из Москвы в Тулу и обратно, а 7-го начнут ходить новые из Рязани в столицу.

Больше вагонов прицепят к электричкам № 6382, 6384, 6384 и 6385, которые курсируют по маршруту Черусти – Вековка. В таком режиме они будут двигаться с 3 по 4 и 6 ноября. Актуальное расписание поездов на каждом из направлений можно посмотреть на вокзалах, остановках и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".