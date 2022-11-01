Расписание поездов изменится на Ярославском направлении МЖД 4–5 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График движения поездов поменяется на Ярославском направлении МЖД 4 и 5 ноября. Об этом говорится на сайте перевозчика.

"Технологическое окно назначено в праздничные дни с 05:00 4 ноября по 05:00 5 ноября, когда пассажиропоток минимален", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в эти дни некоторые поезда будут выведены из расписания, другие пройдут по укороченному маршруту. Также у еще ряда составов может поменяться время отправления и прибытия, а также количество остановок.

Ограничения будут связаны с установкой пролетного строения двухпутного Николаевского путепровода для пропуска поездов третьего пути МЦД по Митьковской соединительной ветви. Она должна соединить Казанское и Ленинградское направления Московской железной дороги.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября автобусы "Аэроэкспресс", следующие от станции метро "Ховрино" до аэропорта Шереметьево, будут курсировать чаще.

Также, отмечалось, что будет продлен график работы маршрута: первый автобус будет отходить от Шереметьево в 06:28, а последний – в 00:43. От станции "Ховрино" автобусы будут курсировать до 00:05, а первый автобус отправится в рейс в 05:50.



Расписание автобусов "Аэроэкспресс" до аэропорта Шереметьево изменится с 1 ноября

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