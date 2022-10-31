График движения автобусов "Аэроэкспресс" до Шереметьево изменится с 1 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 1 ноября автобусы "Аэроэкспресс", следующие от станции метро "Ховрино" до аэропорта Шереметьево, будут курсировать чаще. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Для удобства пассажиров автобусы будут курсировать каждые 15 минут в течение всего дня как в сторону аэропорта, так и из аэропорта. Ранее в менее загруженные часы интервал отправления составлял 20 минут", – говорится в сообщении.

Также будет продлен график работы маршрута: первый автобус будет отправляться из Шереметьево в 05:35, а последний – в 23:50. От станции "Ховрино" автобусы будут ходить на час дольше – до 23:05, а время отправления первого рейса останется без изменений.

Отмечается, что новый график сформирован с учетом работы столичного метро.

Ранее по Московскому скоростному диаметру в тестовом режиме запустили экспресс-автобус. Маршрут № 643 проходит от остановки "9-й микрорайон Кожухова" до Коровинского шоссе через станции метро и МЦК Ботанический сад. Это уже 19-й экспресс-маршрут в Москве.



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