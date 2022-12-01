Москвичи выбрали дизайн лимитированной "Тройки"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Жители Москвы на портале "Активный гражданин" выбрали дизайн лимитированной проездной карты "Тройка", посвященной Музею Гаража особого назначения ФСО. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что победил вариант с изображением автомобиля ЗИЛ-41047 – одного из самых известных представительских лимузинов эпохи СССР.

"Cовместно с Музеем Гаража особого назначения ФСО России подготовили 5 тысяч тематических "Троек" с дизайном, который выбрали пользователи на портале "Активный гражданин". Карта появится в продаже в кассах метро уже в декабре", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что "Тройка" стала одним из символов Московского транспорта и популярным сувениром, в связи с чем столичные власти регулярно выпускают ее лимитированные версии.

Ранее в Москве выпустили тематические билеты "Тройка" и "Единый" в честь 55-летия Останкинской телебашни. В оформлении билета "Единый" использовали цитату главного конструктора башни Николая Никитина и изображение символа российского телевидения с юбилейным числом 55.

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