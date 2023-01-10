Более 100 электронных услуг запустили или улучшили в Москве в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

За прошедший год на портале mos.ru запустили или модернизировали порядка 100 электронных услуг. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Востребованность цифровых инструментов в столице растет впечатляющими темпами. <...> Одновременно мы расширяем возможности городской платформы – за год оцифровали или модернизировали больше 100 услуг", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.



В настоящее время на портале зарегистрированы около 15 миллионов пользователей. За 2022 год они воспользовались его услугами порядка 630 миллионов раз.

Отмечается, что регулярно обращаются к возможностям портала 97,5% москвичей. В рейтинге качества предоставления электронных услуг российская столица сегодня набирает почти 96 баллов из 100 возможных.

На mos.ru горожанам доступно свыше 380 электронных сервисов и услуг. Наиболее востребованные сервисы – это электронный дневник школьника, электронная медкарта и сервис приема показаний счетчиков. А из числа доступных услуг пользователи чаще всего выбирают запись детей в кружки и секции, оформление пропуска на грузовой транспорт, оформление пособия на ребенка.

Среди новых услуг, которые появились в минувшем году, можно выделить оформление заявки на получение соцобслуживания на дому или в стационаре, подачу заявления на ежемесячное пособие для несовершеннолетних детей, оформление справки при назначении социальной стипендии студентам и другие. В частности, полностью были оцифрованы все услуги в сфере недвижимости.

Ранее на портале госуслуг появилась возможность оформить электронный полис ОМС. Теперь для записи и приема у врача достаточно будет электронной версии документа, физический экземпляр носить с собой не потребуется.



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