Более 230 тыс заявлений на единое пособие подали россияне через "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

За два дня россияне подали через портал госуслуг свыше 230 тысяч заявлений на единое пособие на детей и беременных женщин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В новогодние праздники, когда закон о едином пособии официально вступит в силу, сотрудники Социального фонда начнут рассмотрение заявлений. Первые выплаты семьи начнут получать уже в середине января.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ утвердило порядок назначения единого социального пособия для семей с детьми с низкими доходами. По словам Мишустина, пособие, которое вводится с 1 января, объединит выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения 3 лет, на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Кроме того, пособие положено беременным женщинам с низкими доходами, вставшим на учет в ранние сроки.

С 1 января 2023 года для того, чтобы оформить выплаты на всех детей в семье, достаточно будет всего одного электронного заявления. Поддержку предоставят родителям, которые воспитывают около 10 миллионов детей.

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