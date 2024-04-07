Трамп в случае победы будет требовать от Киева признания Крыма – WP

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Бывший президент США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах главы Штатов будет требоваться от Украины уступить России Крым и Донбасс. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.



По данным журналистов, Трамп в частных беседах заявляет, что намерен оказать на Киев давление, чтобы он отдал часть своих территорий ради мирного договора. По версии издания, это стало бы резким разворотом в политике государства, если сравнивать его с позицией нынешней администрации Америки.



Ранее другое зарубежное СМИ рассказывало, что план политика, при котором он смог бы остановить конфликт "за 24 часа", заключается в сохранении за Москвой всех подконтрольных территорий, при этом Украина не сможет вступить в НАТО.

Украинский президент Владимир Зеленский позднее заявлял, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, если конгресс США не утвердит новый пакет помощи для Киева.