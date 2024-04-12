Штаб Трампа объяснил, почему он не хочет ехать на Украину

Фото: 123RF/palinchak

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что ему не стоит посещать Украину, поскольку он не занимает никакую политическую должность. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо предвыборного штаба экс-президента Америки.

Так, украинский президент Владимир Зеленский во время своих интервью зарубежным СМИ неоднократно приглашал Трампа в Киев, чтобы выслушать его предложения касательно прекращения конфликта на Украине. Вместе с тем представители штаба Трампа заявили, что президент Украины не обращался к нему.

"Президент Трамп публично заявил, что ему не следует ехать на Украину, поскольку он не является главнокомандующим", – говорится в письме предвыборного штаба Трампа.

Ранее СМИ сообщали о том, что Дональд Трамп в случае своей победы на выборах президента Соединенных Штатов будет требовать от Украины уступить России Крым и Донбасс.

До этого спикер американской палаты представителей, республиканец Майк Джонсон заявил, что при переизбрании Трамп будет проводить политику, похожую на его первый срок. Его президентство пройдет в режиме "турбо", добавил Джонсон.