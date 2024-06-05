Путин: пролившаяся в Донбассе русская кровь не водичка

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В течение восьми лет в Донбассе проливалась кровь, а не водичка. Такое заявление сделал Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024.

"Мне когда-то бывшая канцлер сказала, что вот в Косове мы, НАТО, действовали без Совета безопасности, но там же 8 лет проливалась кровь. А здесь, когда 8 лет проливалась кровь в Донбассе? Это не кровь, а водичка что ли?" – сказал президент РФ.

Ранее Путин напомнил, что трагедия на Украине началась с госпереворота. По его мнению, Россия в этом не виновата. Президент уточнил, что Москва с 2014 года несколько раз пыталась мирно урегулировать украинский конфликт, приложила для этого все усилия. Однако, добавил Путин, восемь лет Россию "водили за нос" с Минскими соглашениями.

Он также отметил, что РФ имела полное право признать независимость ДНР и ЛНР. Он напомнил, что, в соответствии с решением Международного суда ООН, если какая-либо территория принимает решение о собственной независимости, она освобождается от обязанности обращаться в столицу страны, к которой до этого относилась, за получением разрешения на реализацию данного права.

