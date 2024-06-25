Грушко: РФ и Сербия обсуждают угрозу военных поставок Украине

Фото: 123RF/designprojects

Россия и Сербия обсуждают потенциальные угрозы безопасности, которые могут быть вызваны военными поставками Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя сообщения СМИ о поставке боеприпасов Украине со стороны Сербии.

"Обмен оценками угроз безопасности сторон – неотъемлемая часть политического диалога между Россией и Сербией", – цитирует его РИА Новости.

До этого СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Сербия с 2022 года экспортирует оружие Украине. Собеседники издания сообщали, что сумма поставок достигла около 800 миллионов евро.

Информацию об этом подтвердил президент Сербии Александр Вучич. Он рассказал, что страна не может проводить поставки напрямую, однако их реализация возможна с помощью США, Чехии и других стран.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена уточнить у Белграда достоверность информации.

