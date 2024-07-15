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15 июля, 09:23

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Подполье: ВС РФ ударили по складу боеприпасов ВСУ и боевикам в Харькове

ВС РФ ударили по складу боеприпасов ВСУ и боевикам в Харькове – подполье

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ нанесли удар по личному составу ВСУ и складу боеприпасов в Харькове, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.

"Склад зацепило не слабо", – написал Лебедев.

Ранее, по данным представителей николаевского пророссийского подполья, ВС РФ поразили секретный склад ВСУ, где находились британские наемники. Сооружение располагалось в порту Черноморска в Одесской области. Здесь же украинские войска прятали ракеты. По сведениям подполья, наемники эвакуировались в сторону Румынии.

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