Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ нанесли удар по личному составу ВСУ и складу боеприпасов в Харькове, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.

"Склад зацепило не слабо", – написал Лебедев.

Ранее, по данным представителей николаевского пророссийского подполья, ВС РФ поразили секретный склад ВСУ, где находились британские наемники. Сооружение располагалось в порту Черноморска в Одесской области. Здесь же украинские войска прятали ракеты. По сведениям подполья, наемники эвакуировались в сторону Румынии.

