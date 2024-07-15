Подполье: ВС РФ ударили по складу боеприпасов ВСУ и боевикам в Харькове

15 июля, 09:23Политика
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы РФ нанесли удар по личному составу ВСУ и складу боеприпасов в Харькове, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.
"Склад зацепило не слабо", – написал Лебедев.
Ранее, по данным представителей николаевского пророссийского подполья, ВС РФ поразили секретный склад ВСУ, где находились британские наемники. Сооружение располагалось в порту Черноморска в Одесской области. Здесь же украинские войска прятали ракеты. По сведениям подполья, наемники эвакуировались в сторону Румынии.
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