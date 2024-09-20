Украинские БПЛА атаковали город-спутник ЗАЭС Энергодар

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданскую инфраструктуру Энергодара, расположенного рядом с Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Один из дронов, летевших на город, удалось сбить в воздухе. Другой БПЛА ударил по инфраструктуре на проспекте Строителей.

В результате случившегося никто не пострадал, подчеркнули в администрации. В настоящее время уточняется информация о разрушениях.

Ранее массовая атака беспилотников по Энергодару произошла 18 сентября. При этом на территории станции прилетов не зафиксировали.

За день до этого город оказался отрезан от электроэнергии, водоснабжения и связи после артиллерийского обстрела со стороны украинских сил. В этом случае ЗАЭС также не пострадала, на объекте не выявили каких-либо повреждений, заявила, комментируя ситуацию, директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.