Энергодар остался без света, водоснабжения и связи после обстрела со стороны ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Город Энергодар оказался отрезан от электроэнергии, водоснабжения и связи после артиллерийского обстрела со стороны украинских сил, рассказал глава населенного пункта Эдуард Сеновоз в своем официальном телеграм-канале.

"Сохраняется угроза повторных атак. Будьте бдительны", – говорится в его публикации.

При этом прилетов на Запорожской атомной электростанции не зафиксировали, уточнила в беседе с РИА Новости директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина. По ее словам, каких-либо повреждений на объекте нет. Она также подтвердила сохраняющийся риск повторных обстрелов.

Международное агентство по атомной энергии рекомендовало не запускать реакторы Запорожской АЭС, пока конфликт угрожает ядерной безопасности станции. На территории после очередной атаки ВСУ были найдены взрывоопасные иностранные боеприпасы.

Украина создает прямую угрозу для Запорожской и Курской атомных электростанций, сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя России в Вене Роман Устинов.

